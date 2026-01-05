Застрявшие в очереди автобусы с российскими туристами пересекли границу КНР

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 52 0

На пункте пропуска ни с одной из сторон не осталось ни одного автобуса.

Автобусы с туристами из России пересекли границу с Китаем

Фото: www.globallookpress.com/Mao Siqian

Автобусы с российскими туристами, которые стояли в очереди на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) в Забайкальске в сторону Маньчжурии, пересекли границу с Китаем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Отмечается, что 4 января через МАПП пропустили 86 автобусов, 43 из которых были российскими, а всего за сутки через границу прошли три тысячи туристов. При этом, на пункте пропуска ни у одной из сторон не осталось ни одного автобуса.

Накануне Нового года десятки автобусов с российскими туристами, направлявшимися в Китай, были остановлены на китайской таможне. Некоторые люди ждали более пяти, а то и десяти часов. При этом, транспорт с гражданами КНР пропускали без очереди, а российский тормозили. Причины такой масштабной задержки туристам не объясняли.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию граждан Китая. Уточняется, что туристы из КНР до 14 декабря 2026 года смогут въезжать и пребывать на российской территории без визы до 30 дней с учетом принципа взаимности.

