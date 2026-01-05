Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге закончился давкой и вызовом скорой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 440 0

Сотрудники площадки не справлялись с большим количеством людей.

Что произошло на концерте Дмитриенко в Санкт-Петербурге

Фото: legion-media/Kommersant

После концерта певца Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной в гардеробной возникла давка. Некоторым поклонникам артиста даже понадобилась помощь врачей. Об этом сообщал портал 78.ru.

По словам одной из посетительниц мероприятия Дианы Тимошенко, после завершения концерта, который прошел 3 января, люди столкнулись с проблемами при получении верхней одежды. Сотрудники площадки не справлялись с большим количеством людей и все время допускали путаницу с номерками.

В итоге в холле образовалась огромная очередь, и некоторым зрителям стало плохо. Они начали терять сознание от духоты.

«Приезжала скорая. Несколько человек просто на руках выносили», — рассказала девушка.

Не выдержав, гардеробщики в какой-то момент просто начали запускать в помещение людей, чтобы те сами искали свою одежду. Именно благодаря этому Диане удалось уйти домой пораньше. Однако были и те, кто ждал одежду больше двух часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в свои 20 лет Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года.

