Дуэт с Пересильд удался: Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Певец обставил Григория Лепса и Надежду Кадышеву, но не намного.

Кто стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ваня Дмитриенко заработал за год 924 млн рублей на концертах

Певец Ваня Дмитриенко в свои 20 лет стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году. Об этом сообщила Readovka.

На концертах певца настоящий ажиотаж, а гонорар за одно выступление достигает 28 миллионов рублей. Согласно подсчетам издания, за 33 концерта Дмитриенко собрал 924 миллиона рублей. Особенно успешными у певца стали несколько хитов, один из которых он исполнил дуэтом вместе с юной актрисой Анной Пересильд.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых певцов занял народный артист России Григорий Лепс: он отработал 79 шоу, но получил на 15,5 миллионов рублей меньше, чем Дмитриенко. Тройку лидеров замкнула кумир зумеров Надежда Кадышева, которая заработала 900 миллионов рублей в этом году за 36 выступлений.

Певица Татьяна Буланова провела целых 149 концертов, за которые получила 745 миллионов рублей. На пятом месте — Сергей Лазарев: он заработал 637,5 миллиона рублей за 75 концертов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс прокомментировал рекордные гонорары Кадышевой. Артист также рассказал о своем самом дорогом выступлении.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

0:22
Бывшая жена Александра Гордона высмеяла его женитьбу на 23-летней художнице
0:01
Москвичей предупредили о морозах до -17 градусов в новогоднюю ночь
23:41
Буданов* признал необходимость переговоров с Россией
23:22
Дуэт с Пересильд удался: Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года
23:03
«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ Европы на Рождество
22:44
Умер работавший с Райкиным и Хилем композитор Александр Мерлин

Сейчас читают

Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами
Голливуд без дезодоранта: актеры, на запах которых жаловались коллеги
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео