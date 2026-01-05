В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки

В частной косметологической клинике Москвы, где после медицинского вмешательства умерла женщина, обыски провели сотрудники Следственного комитета по Москве. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичного управления СК.

«Следователи столичного СК продолжают проведение следственных действий, в том числе проведен обыск в частной клинике», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий из клиники были изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В ведомстве также уточнили, что в ближайшее время планируется допрос персонала и руководства медицинского учреждения.

О гибели пациентки в московской косметологической клинике стало известно днем ранее. Она скончалась после проведения инъекционной процедуры по коррекции ягодиц. О случившемся проинформировали в пресс-службе Следственного комитета по столице.

Как уточнили в ведомстве, во время медицинского вмешательства у пациентки внезапно возникла острая аллергическая реакция. Состояние женщины стремительно ухудшилось, развился анафилактический шок, после чего была зафиксирована клиническая смерть.

Пострадавшую экстренно доставили в одну из городских больниц, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

