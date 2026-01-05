«Совершенно неприемлема»: премьер Гренландии о риторике Вашингтона

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Власти острова готовы к диалогу с США на определенных условиях.

Власти Гренландии о заявлениях США

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B

Премьер Гренландии Нильсен: риторика США в отношении острова неприемлема

Риторика США в отношении Гренландии неприемлема. Об этом председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен написал на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что самый большой остров мира многие годы был хорошим другом для Соединенных Штатов, в том числе и в трудные времена. Однако то, какую риторику ведет Вашингтон в отношении Гренландии в текущий исторический период — неприемлемо.

«Когда президент США (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит о том, что им нужна Гренландия, и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно, это неуважительно», — подчеркнул Нильсен.

Он добавил, что Гренландия открыта к диалогу и общению. Однако контакт должен проходить по правильным каналам связи и при этом с уважительным отношением к международному праву.

Если бы Гренландия ходила в состав США, это было бы выгодно с точки зрения безопасности. Об этом заявил Трамп 4 января Евросоюзу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия готова к ответу на возможный конфликт вокруг статуса Гренландии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


