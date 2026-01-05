Инфляция в Турции перешагнула 30-процентную отметку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Официальная статистика и альтернативные расчеты дают разные оценки роста цен, но обе указывают на сохраняющееся давление на экономику.

Инфляция в Турции перешагнула 30-процентную отметку

Фото: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Годовой рост потребительских цен в Турции превысил 30%, следует из свежих данных национального Института статистики. По информации ведомства, в декабре индекс потребительских цен увеличился на 0,89% по сравнению с ноябрем, а инфляция в годовом выражении достигла 30,89%, передает РИА Новости.

При этом независимая группа экономистов ENAG представила собственные подсчеты, которые заметно расходятся с официальной статистикой. Согласно их оценкам, в декабре рост цен составил 2,11%, а в годовом выражении инфляция, по их версии, достигла 56,14%.

Ранее представители турецких властей выражали сдержанный оптимизм относительно перспектив экономики. Вице-президент страны Джевдет Йылмаз заявлял, что правительство рассчитывает на ускорение экономического роста до 3,9% в 2026 году и ожидает замедления инфляции до уровня ниже 20%.

Ранее Анкара открыто встала на сторону Каракаса в противостоянии с Вашингтоном. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем заявил, что Турция поддерживает Венесуэлу и ее руководство в текущем конфликте с США.

По словам Эртема, Турция выражает солидарность с венесуэльским народом и президентом страны Николасом Мадуро. Действия американской стороны он охарактеризовал как откровенно силовые и подчеркнул, что подобная политика не должна оставаться без последствий. Свое заявление политик опубликовал в социальной сети X.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Инфляция в Турции перешагнула 30-процентную отметку
17:29
Путин исполнил мечту 7-летнего Игоря Степаненко в рамках акции «Елка желаний»
17:12
Президент Колумбии заявил о готовности защитить страну оружием
17:00
Актера «Клюквенного щербета» Гюнгера задержали в Турции по делу о наркотиках
16:30
Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке
16:25
Итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам: показатели и цели России

Сейчас читают

Илон Маск поужинал с Дональдом Трампом и его супругой после публичного конфликта
В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео