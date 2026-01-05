Путешествие в сказку: в каких парках Москвы можно ощутить новогоднее настроение

Александра Якимчук
Александра Якимчук

В некоторых местах отдыха расположились даже настоящие костры, у которых можно погреться.

Красивые новогодние места в Москве

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Парки Москвы преобразились к Новому году. О том, как эти зоны отдыха горожан и туристов украсили к праздникам, рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В Парке Горького основной яркой площадкой со сказочным настроением стал каток у главного входа. В его центре стоит украшенная елка, удерживающая сверкающий купол гирлянды. Также есть тематический сказочный поезд, ярмарочная площадь, арт-объекты, ретро-автомобили, красочные шале, телефонные автоматы, в трубке которых можно услышать поздравления. Кроме того, на территории парка есть настоящие костры, у которых можно погреться.

Подобные уголки с огнем есть и в парках «Сокольники», «Фили» и «Покровский берег».

В музее-заповеднике «Коломенское» тоже ходит праздничный поезд, который доставляет до катка на Царской набережной. Кроме того, там можно увидеть царский трон и Царь-колокол.

А в саду «Эрмитаж» по-особенному украсили чашу фонтана. Ее обвили огни гирлянд и еловые ветви. Рядом расположились семь небольших украшенных елочек.

В ландшафтном парке «Митино» поставили восьмиметровую елку в космическом стиле. На ней висят игрушки в виде планет, ракет и космонавтов. А в павильоне Музея истории Военно-морского флота (ВМФ) России в парке «Северное Тушино» есть праздничное ВМФ-дерево с мини-кораблями и подлодками на ветках.

В музее-заповеднике «Царицыно» стоят большие 17- и 13-метровые зеленые красавицы, а также музыкальный тоннель, фонтаны, преобразившиеся в театральные занавесы, сверкающие кареты, корона и держава.

