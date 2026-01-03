Робототехника и английский: чем занять детей на новогодних каникулах

В столице пройдут образовательные программы проекта «Зима в Москве».

Московские компании проводят серию мероприятий для детей во время новогодних каникул. Образовательные и развивающие программы пройдут в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщает портал mos.ru.

Для ребят будут доступны творческие мастер-классы, курсы по инженерному делу, робототехнике и иностранным языкам.

Руководитель одного из центров детского развития в Рязанском районе столицы Валентина Куршева рассказала, что Проект «Зима в Москве» стал для нее, ее коллег и их воспитанников не просто сезонным событием.

Есть заведения, которые присоединились к проекту в первый раз. Все больше и больше образовательно-воспитательных организаций подключаются к программам зимнего досуга, создавая для юных жителей столицы среду активного развития и обучения.

