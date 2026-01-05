Актера «Клюквенного щербета» Гюнгера задержали в Турции по делу о наркотиках

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

К этому привело расследование, охватившее представителей шоу-бизнеса и СМИ.

За что задержали турецкого актера Догукана Гюнгера

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет», 22022 - 2026г.

Турецкие силовики задержали 24 человека по делу, связанному с незаконным оборотом запрещенных веществ. Среди фигурантов оказался актер Догукан Гюнгер, известный по роли Фатиха Унала в сериале «Клюквенный щербет». О ходе расследования сообщил портал T24.

По предварительным данным следствия, задержанным вменяются преступления, связанные с хранением наркотических и стимулирующих веществ для личного употребления, содействиям их использованию, а также действия, которые могут квалифицироваться как подстрекательство к проституции или посредничество в ней.

Сообщается, что в числе задержанных оказались также представители СМИ, искусства и делового сообщества. Часть из них после дачи показаний и получения результатов медицинских анализов была отпущена, однако несколько человек арестованы. Среди них — главный редактор телеканала Habertürk TV Мехмет Акиф Эрсой и телеведущая Эла Рюмейса Чебеджи. Еще двое подозреваемых, как уточняется, находятся за пределами страны.

Догукан Гюнгер широко известен поклонникам турдизи — турецких телесериалов. Летом прошлого года актер посещал Россию, приняв участие в культурных мероприятиях в рамках международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест».

