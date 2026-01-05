Захарова назвала Банковую центром возрождения неонацистской идеологии

В центре Киева нашли убежище тех, кто стремится реабилитировать идеологию, связанную с пособниками третьего рейха.

Какую улицу и почему Захарова назвала приютом неонацистов

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Улица Банковая в Киеве, где располагаются ключевые органы власти Украины, превратилась в пространство, которое связано с распространением неонацистских взглядов и попытками возродить идеи коллаборационистов нацистской Германии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, на Банковой нашли убежище тех, кто стремится переосмыслить и реабилитировать идеологию, связанную с пособниками Третьего рейха. Так Захарова оценила недавнее решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить экс-главу МИД Канады Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития. В Киеве это кадровое решение объяснили необходимостью укрепления внутренней устойчивости страны ради будущего восстановления, в том числе в случае скорого успеха дипломатических усилий.

До этого, 20 ноября, в Министерстве обороны России, приурочив заявление к годовщине начала Нюрнбергского процесса, обратили внимание на продолжающуюся борьбу западных стран с исторической правдой о Великой Отечественной войне. В ведомстве отмечали, что еще во время трибунала советская делегация фиксировала риски превращения суда над нацистскими преступниками в площадку для пересмотра истории.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, подчеркнул, что решения Нюрнбергского трибунала сохраняют актуальность и в данный момент, поскольку проявления неонацизма присутствуют как на Украине, так и в ряде европейских государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что вопрос о возможном военном трибунале в отношении неонацистов будет рассматриваться уже после завершения конфликта на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова высказалась о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах.

