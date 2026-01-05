Путин исполнил мечту 7-летнего Игоря Степаненко в рамках акции «Елка желаний»

Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Мальчик посетил Музей Мирового океана в Калининграде и научно-исследовательские объекты.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин связался по телефону с 7-летним Игорем Степаненко, участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Видео появилось в Telegram-канале Кремля.

Глава государства поспособствовал осуществлению детской мечты: Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде.

Во время экскурсии мальчик осмотрел научно-исследовательское судно «Витязь», поднялся на подводную лодку Б-413, а также побывал у глубоководного аппарата «Мир-1» и увидел крупнейший экспонат музея — скелет кашалота. Для семьи была организована трехдневная программа с посещением ключевых экспозиций и образовательных объектов музея.

В ходе разговора Игорь поделился впечатлениями о поездке и спросил у президента о его детской мечте. Путин поздравил мальчика и его семью с Новым годом и наступающим Рождеством.

В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе президент традиционно присоединился к акции «елка желаний», выбрав несколько новогодних желаний детей и помог воплотить их в жизнь.

