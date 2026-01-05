«Я хочу просто проснуться»: мать застрелила двоих детей и их бабушку

People: мать застрелила двоих детей и их бабушку

В США четверо членов одной семьи были найдены мертвыми в частном доме. Все погибшие получили огнестрельные ранения, уточняет People.

По данным местных властей, погибшие — 32-летняя Хизер Томпсон, ее двое сыновей и 88-летняя бабушка. Следствие предварительно считает, что женщина застрелила родственников, после чего покончила с собой.

Жертвы и версия следствия

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщил, что расследование указывает именно на такой сценарий. Погибли:

13-летний Айзея Джонсон,

4-летний Ариус Томпсон,

88-летняя Эвелин Джонсон,

сама Хизер Томпсон.

По словам правоохранителей, тела находились в доме долгое время до обнаружения. Признаков постороннего вмешательства или угрозы для окружающих выявлено не было. В расследовании участвует Бюро расследований штата Теннесси. Окончательные выводы будут сделаны после вскрытия.

Что известно о семье

По информации следствия, мальчики были сыновьями Хизер Томпсон, а Эвелин Джонсон — их бабушкой. Все они долгое время проживали в округе Хамфрис. Власти также сообщили, что Хизер была в разлуке с отцом детей. Следователи не нашли ранее зарегистрированных случаев домашнего насилия или обращений, связанных с психическим здоровьем.

«Я хочу просто проснуться»

Отец мальчиков, Биа Томпсон, опубликовал эмоциональное сообщение, в котором признался, что не может смириться с утратой. Он написал, что как отец переживает невыносимую боль и все еще надеется, что происходящее — лишь кошмар. Мужчина также запустил сбор средств, чтобы перевезти тела сыновей из Теннесси в Нью-Мексико для похорон. На момент публикации было собрано более 11 тысяч долларов.

Реакция сообщества и школы

Местная школьная администрация, где учился старший мальчик, выразила соболезнования семье, подчеркнув, что из уважения к близким и следствию подробные комментарии даваться не будут. В школе было объявлено, что в ближайшие дни на месте будут работать психологи и консультанты, чтобы помочь ученикам и сотрудникам справиться с произошедшим.

Офис шерифа округа Хамфрис сообщил, что расследование продолжается и власти ожидают официальных результатов судебно-медицинской экспертизы. До их получения версия убийства и самоубийства остается предварительной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.