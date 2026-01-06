В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников со ссылками на сдачу квартир

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Объявления от аферистов можно встретить на популярных сайтах недвижимости.

Какая появилась новая схема мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: мошенники крадут деньги с помощью ссылок на сдачу квартиры

Мошенники разработали новую уловку — под предлогом сдачи квартиры похищают деньги через ссылки для внесения предоплаты для брони. Об этом россиян предупредили в МФД РФ.

Так, аферисты размещают объявления о сдаче квартиры на популярных сайтах недвижимости. Заинтересованный человек звонит по указанному номеру телефона. В процессе разговора мошенники что в квартиру можно заселиться только по предварительной брони.

Далее они отправляют жертве «ссылку» на оплату и обещают, что с человеком свяжется персональный менеджер. Перечислив нужную сумму, потенциальный арендатор лишается средств.

После списания денег с жертвой связывается менеджер и сообщает о якобы возникшей ошибке в программе. Человеку предлагают пополнить карту на эту же сумму, после чего мошенники крадут деньги во второй раз.

В МВД в целях безопасности и сохранности денег порекомендовали оплачивать услугу по факту ее предоставления, а также не переходить по ссылкам от незнакомых. Оплачивая онлайн, нужно всегда обращать внимание на адрес отправителя.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что передавать неизвестным людям паспортные данные, номера СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения категорически нельзя.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники придумали схему с обманом банков под видом жертв аферы. В МВД также рассказали, что аферисты все чаще начинают обман с имитации взлома, используя заученные формулировки от имени разных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
7:30
«Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Настоящее чудо: в канун Рождества Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»
6:58
В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников со ссылками на сдачу квартир
6:33
«Вы заварили эту кашу»: Виктория Боня пожаловалась подписчикам на дочь
6:00
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Город из Библии: ученые обнаружили археологическое доказательство Нового Завета
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео