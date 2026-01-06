Эксперт предупредила россиян о рисках при покупке импортных мандаринов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Специалист в области ветеринарно-санитарной экспертизы рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе цитрусовых к праздничному столу.

Чем опасны импортные мандарины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХ Полина Кулач в комментарии Life.ru обратила внимание на возможный вред импортных мандаринов. По ее словам, при длительной транспортировке фрукты нередко обрабатывают химическими веществами, а также покрывают воском и эфирными маслами для сохранения товарного вида. Такие обработки способны ухудшать вкус и аромат плодов и в отдельных случаях провоцировать аллергические реакции, даже у людей, ранее с этим не сталкивавшихся.

Эксперт пояснила, что состав защитных средств может отличаться в зависимости от производителя, поэтому привозные фрукты из теплых стран требуют особенно тщательного мытья. Она отметила, что обработанные мандарины часто выглядят слишком яркими и имеют слабовыраженный натуральный запах, что может служить косвенным признаком вмешательства.

Полина Кулач подчеркнула, что у натуральных мандаринов аромат более мягкий и проявляется при легком нажатии на кожуру. Небольшие дефекты формы, оттенка или текстуры, а также неоднородность плодов считаются признаком естественного созревания. По ее словам, такими характеристиками обычно обладают абхазские мандарины, которые можно без опасений выбирать для праздничного стола.

Специалист также указала, что кожуру качественных неимпортных мандаринов допустимо использовать в кулинарии — после сушки и измельчения ее можно добавлять в выпечку, чай или маринады. При этом она напомнила, что любые фрукты необходимо мыть теплой водой перед употреблением, а привозные мандарины — особенно тщательно. Даже после мытья кожуру импортных плодов использовать в пищу не рекомендуется, поскольку удалить удается лишь воск, тогда как химические вещества могут проникать глубже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

13:48
Эксперт предупредила россиян о рисках при покупке импортных мандаринов
13:32
Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ
13:16
В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями
13:00
Старинные рецепты на Рождество: что ели на Руси в святой праздник
12:56
ВС РФ уничтожили пункты хранения украинских БПЛА дальнего действия
12:44
Ссоры, работа и гадания: что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник

Сейчас читают

Ссоры, работа и гадания: что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник
Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео