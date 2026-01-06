«Хотела сесть на лавочку»: бывшая жена Гогунского сломала позвоночник на катке

Бывшая жена Гогунского получила перелом позвоночника после падения на катке

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского, Ирина Маирко, рассказала в своих социальных сетях о серьезной травме, полученной во время отдыха на открытом катке в московских «Лужниках». Попытка присесть и передохнуть закончилась тяжелым падением, после которого врачи диагностировали перелом поперечных отростков первого и второго поясничных позвонков.

Маирко показала видео, снятое незадолго до инцидента, где она катается на коньках и выглядит беззаботно. Спустя считаные минуты ситуация изменилась кардинально: женщина упала буквально на ровном месте.

Претензии к администрации «Лужников»

После случившегося Ирина дала понять, что намерена разбираться с организаторами катка. В своих публикациях она прямо указывает на небезопасность установленных лавочек и считает, что они не соответствуют требованиям техники безопасности.

«Через 15 минут я упаду, стоя на ровном месте… Я просто хотела сесть на лавочку. Считаю, что они опасны для жизни. Сделаны совершенно без соблюдения техники безопасности. С этим мне еще предстоит разобраться», — написала Маирко в социальных сетях.

По ее словам, представители спортивного комплекса после происшествия фактически прекратили общение.

«Со мной так и не связались представители комплекса. Хотя обещали предоставить видео и делали вид, что переживают», — отметила она, комментируя ситуацию подписчикам.

Лечение и состояние здоровья

Подробностями своего самочувствия Ирина пока делится скупо. Известно лишь, что впереди ее ждет длительный период восстановления. При этом она подчеркивает, что рассчитывала на более активную реакцию со стороны администрации катка, учитывая серьезность последствий.

История отношений с Виталием Гогунским

Инцидент с травмой вновь привлек внимание к персоне Маирко, чья личная история уже не раз становилась публичной. Напомним, Ирина Маирко и актер Виталий Гогунский развелись в 2019 году. После расставания бывшие супруги долгое время конфликтовали, в том числе в судебном порядке, из-за алиментов и участия отца в жизни дочери.

Ранее Маирко неоднократно рассказывала журналистам и подписчикам, что надеялась на мирное урегулирование и восстановление общения между отцом и ребенком, однако этого так и не произошло.

«Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Все это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери. У нее много вопросов, конечно, ребенок переживает, хоть и не показывает. На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка… Я известила о своем намерении. Надеялась, что до суда не дойдет. Но Виталик пропал в очередной раз», — рассказывала Маирко ранее в интервью и публикациях.

Сам Гогунский, в свою очередь, публично признавал, что не платил алименты в установленном размере, однако утверждал, что обеспечил бывшую супругу и дочь иным образом.

«Я не платил положенные 25 процентов, а отдал все! Возможно, я что-то еще должен, несмотря на что, что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию», — заявлял актер в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Судебное соглашение и нынешняя ситуация

В 2022 году конфликт все же дошел до суда, но тогда сторонам удалось заключить мировое соглашение. Представители актера сообщали, что было достигнуто соглашение о регулярных встречах Гогунского с дочерью — два раза в неделю без участия матери. Однако, судя по последним заявлениям Маирко, эти договоренности со временем перестали выполняться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.