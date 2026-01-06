Опустилась до 6 градусов: школы Франции страдают от холода в классах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Учителя отказываются преподавать в таких условиях.

Холод во Французских школах

Фото: www.globallookpress.com/Sebastien Toubon

BFMTV: школы Франции страдают от холода в классах

В классах французской школы коммуны Пантен температура воздуха опустилась до шести градусов Цельсия. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Когда возобновились занятия, в средней школе Лавуазье, в Пантине, не работало отопление, а в начале дня в регионе Иль-де-Франс разразилась снежная буря. В некоторых классах температура опускалась до шести градусов», — говорится в материале.

Днем отопление в образовательном учреждении включили, и помещение прогрелось до 14 градусов. Однако это не сильно облегчило ситуацию. Многие педагоги просто отказались преподавать в таких условиях.

По словам одного из учителей, подобная ситуация происходит не впервые. В прошлом году, когда учебный процесс был возобновлен, отопление вновь было включено с заметным опозданием.

Да и образовательное учреждение в Пентене не единственное, пострадавшее из-за коммунальных служб. В Тулузе три начальные школы тоже ощутили на себе холод в классах из-за перебоев с отоплением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции из-за проблем с экономикой страны закрывается крупнейший фудкорт Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

