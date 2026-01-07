Уиткофф: переговоры по Украине находятся на финальной стадии

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 38 0

США уверены в достижимости окончательной договоренности.

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Лидеры парижской «коалиции желающих» достигли прогресса по двусторонним гарантиям безопасности Украине и плану ее экономического восстановления. Об этом заявил спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф.

Также он отметил, что переговоры будут продолжены в Париже во вторник и среду. Уиткофф выразил надежду, что они помогут достичь еще одного «положительного импульса».

Спецпосланник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп заинтересован в урегулировании украинского кризиса. Для достижения поставленной цели его команда делает все возможное.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ходе саммита, в котором приняли участие Франция, Великобритания и Украина, стороны обсудили формирование единого плана, в который могут включить предложения американской администрации. Однако основная тема встречи — согласование позиции Запада по обеспечению безопасности Киева после завершения конфликта.

Одна из рассматриваемых мер — возможность присутствия американских военных на территории Украины в постконфликтный период и предоставление Украине разведывательной информации от беспилотников и спутниковых систем.

