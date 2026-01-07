Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Восстановление контактов между Францией и Россией уже началось.

Какие у Франции планы на Россию

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в скором времени. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

Французский лидер подчеркнул, что стороны уже начали путь к восстановлению контактов, поэтому телефонный разговор с российским президентом может состояться уже в ближайшие недели.

«Цель — мир без капитуляции Украины», — заявил Макрон французскому телеканалу в ответ на вопрос, готов ли он общаться с президентом России. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце декабря 2025 года Эммануэль Макрон заявил о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Финляндии усомнились в необходимости таких действий со стороны Парижа, так как это может привести к неоднозначной реакции в Европе.

В Кремле на это заявление отреагировали спустя несколько дней. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков 21 декабря сообщил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским лидером. По словам пресс-секретаря президента России, при наличии обоюдной политической воли этот разговор может оказаться перспективным. Песков подчеркнул, что важно попытаться прийти к взаимопониманию, а не обменеваться претензиями и поучениями.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

