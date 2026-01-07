«Невидимый стресс»: как городской шум травмирует нервную систему

Эксперт Машковский: городской шум создает скрытую нагрузку, она накапливается го

Городская звуковая среда часто воспринимается как нечто привычное и потому безвредное, однако на самом деле она остается одним из самых недооцененных источников хронического стресса. Об этом Газете.ru рассказал руководитель направления «Здоровье и медицина» в Нетологии Евгений Машковский.

По его словам, даже когда человек перестает осознавать раздражающие звуки, тело продолжает на них реагировать. В работу включаются нервная, гормональная и сердечно-сосудистая системы, а накопленный со временем «скрытый» стресс может привести к нарушениям сна, росту тревожности и повышению артериального давления.

Как объясняет эксперт, первым на постоянный шум откликается нервная система. Любой непрекращающийся звук организм расценивает как внешний раздражитель и потенциальную угрозу — такой механизм сформировался эволюционно и до сих пор остаётся активным.

В результате звуковой фон становится полноценным стрессовым фактором: он стимулирует автономную нервную систему и провоцирует выброс гормонов стресса — кортизола и адреналина.

Негативное влияние распространяется и на сердечно-сосудистую систему. Длительное звуковое воздействие поддерживает стабильно высокий уровень кортизола, что ухудшает состояние сосудов и увеличивает нагрузку на сердце. Постоянный фоновый шум повышает вероятность развития гипертонии, отмечает Машковский.

Шум затрагивает и гормональную регуляцию. Как поясняет эксперт, мозг анализирует звуковую среду даже без участия сознания — в том числе во время сна. Из-за этого организм дольше остаётся в режиме настороженности. Хроническое внутреннее напряжение сопровождается избыточной выработкой катехоламинов — адреналина и норадреналина — и со временем нарушает работу эндокринной системы. Именно так формируется механизм «невидимого стресса», который постепенно истощает организм.

Машковский предлагает делить способы снижения шумового воздействия на три группы: технологические решения, организацию пространства и поведенческие стратегии. К первой категории относятся современные оконные системы с повышенной звукоизоляцией и материалы, способные поглощать и рассеивать звуковые волны. В ситуациях, когда человек не может изменить окружающую среду, эффективны наушники с активным шумоподавлением, работающие за счёт генерации звуков противоположной фазы. В вечерние часы некоторым помогает белый шум — ровный звуковой фон, который сглаживает резкие звуки и снижает вероятность пробуждений. Однако для детей такие устройства не подходят: их нервная система иначе воспринимает звук, уточняет эксперт.

Не менее важна грамотная организация пространства, особенно для тех, кто учится или работает онлайн. Если человек проходит длительное обучение — бакалавриат, магистратуру или программу профессиональной переподготовки, рассчитанную на месяцы, — имеет смысл заранее продумать и обустроить рабочее место. Даже несколько часов, вложенных в настройку среды, могут заметно снизить фоновую нагрузку на нервную систему и улучшить концентрацию. Среди доступных решений — наушники с активным шумоподавлением, плотные шторы и ковры, которые уменьшают отражение и распространение звука. Полноценную звукоизоляцию ради учебы делают редко, но даже базовые меры дают ощутимый эффект.

