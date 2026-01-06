В Японии в результате землетрясения пострадали шесть человек

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Они находятся в больницах.

Когда в Японии произошло землетрясение

Фото: AP/ТАСС

В Японии, в префектуре Симанэ, произошла серия подземных толчков. В результате сейсмической активности пострадали шесть человек. Они были доставлены в больницы. Об этом сообщил телеканал KHB.

«Примерно в 10:18 утра 6-го числа в регионе Тюгоку произошло землетрясение с максимальной сейсмической интенсивностью 5+», — говорится в публикации.

Эпицентр находился в восточной части префектуры Симанэ на глубине 11 километров.

Во время землетрясения в городе Мацуэ четыре человека получили травмы при падении. Также 20-летняя девушка, проживающая в префектуре Хиросима, получила сильные ожоги от пролившегося на нее масла. В том же округе при падении пострадал еще один человек.

По данным местного телеканала, в нескольких районах Японии после серии подземных толчков возникли проблемы с подачей воды. Помимо этого, работа скоростного поезда Sanyo Shinkansen была приостановлена.

Ранее 5-tv.ru писал, что в двух районах Сочи произошло землетрясение. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

