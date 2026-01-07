Армия России поразила цеха сборки и склады хранения украинских беспилотников

Российская армия поразила места хранения и производства беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов и военного имущества украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар осуществлялся оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск.

«Нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества», — указали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки военные РФ поразили в 140 районах пункты временной дислокации противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ.

