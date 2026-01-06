Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие за сутки уничтожили 360 дронов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 6 января.

Также пресс-служба ведомства сообщила, что за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ сбили две авиабомбы и два снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили склады ВСУ, где находились беспилотники дальнего действия. В Минобороны РФ уточнили, что российские военные продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские военные освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области.

