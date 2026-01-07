Политолог Данилин: страны ЕС не введут войска на Украину без согласия России

Ввод войск Европейского союза на Украину невозможен без согласия России. Об этом сообщил директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии для 5-tv.ru.

«Ни одна страна Европы, пока Россия не согласится на это, войска на Украину вводить не будет. Ни одна страна Европы официально не захочет оказаться в состоянии войны с Россией. Говорить они могут что хотят, но сами войска вводить они не будут ни при каких условиях», — заявил политолог.

Данилин подчеркнул, что Москва категорически не примет мирное соглашение, которое предусматривает размещение на украинской территории каких-либо иностранных военных контингентов, по сути являющихся силами НАТО.

«Специальная военная операция начиналась именно для того, чтобы предотвратить появление войск НАТО у российских границ, и предложение мира при условии их присутствия на Украине Москву совершенно не устраивает», — пояснил эксперт.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о подписании «коалицией желающих» декларации о развертывании войск на Украине и одновременном отказе США, по данным Politico, подписывать документы по гарантиям безопасности для Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дипломат Мария Захарова рассказала подробности заседания Совбеза ООН по Венесуэле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.