«Шок»: Захарова рассказала подробности заседания Совбеза ООН по Венесуэле

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

Дипломат отметила, что это слово адекватно описывает как юридическую, так и морально-этическую оценку произошедшего.

О чем говорили на заседании СБ ООН по Венесуэле

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Захарова заявила, что на заседании СБ ООН по Венесуэле звучало слово «шок»

Слово «шок» стало лейтмотивом экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слово „шок“ я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад», — сказала Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Она уточнила, что этот термин использовали многие участники, включая постпреда России при ООН Василия Небензю и делегацию Китая.

По мнению дипломата, эта категория четко и адекватно соединяет в себе как юридическую оценку, так и морально-этическую оценку того, что произошло.

Мария Захарова напомнила, что речь идет о фактическом похищении и принудительной доставке главы суверенного государства в американский суд.

Ранее, 6 января, МИД России в официальном заявлении поддержал усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета.

В ведомстве подчеркнули, что присяга исполняющей обязанности президента Делси Родригес демонстрирует решимость правительства обеспечить единство власти.

Николаса Мадуро, отказавшегося признавать вину, ожидают слушания в федеральном суде Нью-Йорка 17 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, по словам президента США Дональда Трампа.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
