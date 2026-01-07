Осталось мало времени: почему король Карл III готов помириться с принцем Гарри

Radar Online: король Карл III готов помириться с принцем Гарри из-за внуков

Настоящая причина стремления 77-летнего британского короля Карла III восстановить контакт с младшим сыном, принцем Гарри, куда менее политическая и куда более личная, чем может показаться. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, желание монарха наладить отношения с Гарри, с которым он фактически не общается уже несколько лет, связано с отсутствующими в его жизни внуками.

Речь идет об Арчи и Лилибет, детях Гарри и Меган Маркл, которых король видел считанные разы и которых он может так и не узнать по-настоящему.

Рождество на расстоянии

Прошедшие праздники вновь прошли для Карла без младшего сына и его семьи. Пока Гарри, Меган и их дети оставались в Калифорнии, монарх провел Рождество в Великобритании. Это стало очередным напоминанием о глубоком разрыве, возникшем после того, как герцог и герцогиня Сассекские в 2020 году отказались от королевских обязанностей и уехали из страны.

По словам инсайдеров, именно эта постоянная физическая и эмоциональная дистанция все сильнее тяготит короля.

Дедушка, которого почти не было

С момента рождения Арчи в 2019 году Карл видел внука лично лишь несколько раз. С Лилибет он встречался всего однажды — во время краткого визита семьи в Великобританию в 2022 году.

Источник, близкий к дворцу, объясняет: для короля вопрос примирения давно перестал быть спором между отцом и сыном. Его беспокоит то, что детство внуков проходит без него, и он рискует навсегда остаться для них лишь далекой фигурой, а не участником их жизни.

Болезнь, которая изменила приоритеты

Ситуация приобрела особую остроту после того, как у Карла диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на то что монарх недавно говорил о положительной динамике и возможном сокращении лечения, пережитый опыт, по словам источников, стал для него моментом переосмысления.

Формальности, титулы и давние обиды отошли на второй план. На первый вышло осознание того, что времени может быть меньше, чем кажется, а упущенные годы с внуками уже не вернуть.

Несбывшаяся надежда на праздники

По информации издания, король рассчитывал, что именно праздничный период станет шансом хотя бы начать диалог с Гарри и, возможно, увидеть Арчи и Лилибет. Однако этого не произошло.

Инсайдеры подчеркивают, что роль дедушки приносит королю искреннюю радость. Карл надеется провести оставшиеся годы не в одиночестве и не в череде протокольных обязательств, а рядом с семьей, пока это еще возможно.

Источники также напоминают, что теплое отношение короля к Арчи проявилось с самого его рождения. Когда в 2019 году стало известно о появлении внука, тогда еще принц Уэльский открыто говорил о своей радости и гордости. Официальные фотографии того периода — в частности, снимок, опубликованный Кларенс-хаусом во время крещения, — запечатлели момент, когда Карл с заметным трепетом и вниманием наблюдал за малышом, появившимся в королевской семье.

