Лисы, совы, ласки: каких диких животных можно увидеть зимой в столице

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

В холодное время года в глубокую спячку уходят ежи, летучие мыши, барсуки, орешниковые сони, енотовидные собаки, а также земноводные и пресмыкающиеся.

Каких диких животных можно увидеть зимой в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зимой природные территории Москвы становятся тише: многие животные впадают в спячку и выходят из укрытий только с приходом весны. Однако часть обитателей столичных парков остается активной даже в морозы. О том, кого можно увидеть во время зимних прогулок и как правильно вести себя на природе, рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В холодное время года в глубокую спячку уходят ежи, летучие мыши, барсуки, орешниковые сони, енотовидные собаки, а также земноводные и пресмыкающиеся. Бобры и ондатры ведут подледный образ жизни. При этом в лесопарках можно встретить сов, белок, лис, ласок, горностаев и водоплавающих птиц.

Вечером и в сумерках в парках нередко появляются совы — одни из самых активных зимних хищников. Они охотятся на мышей и полевок, ориентируясь на слух даже под снегом. В городской среде хорошо прижились ушастая сова и серая неясыть.

Белки остаются активными всю зиму, регулярно выбираясь из дупел за спрятанными осенью запасами. Иногда их тайников насчитываются тысячи, а забытые семена весной прорастают, помогая обновлению леса. Подкармливать белок допустимо лишь в сильные морозы и только несолеными семечками.

В крупных лесопарках можно встретить и лис. Зимой они ведут одиночный образ жизни и охотятся преимущественно на мышей, добывая их из-под снега характерными прыжками. Реже на глаза попадаются ласки и горностаи — мелкие хищники в белых зимних шубках.

На незамерзающих участках водоемов остаются утки. Их можно подкармливать, но только правильной пищей — зерном, несолеными семечками или специальным кормом. Хлеб и сладости для птиц вредны и могут привести к заболеваниям.

Специалисты напоминают: зимой для диких животных особенно важно спокойствие. Во время прогулок следует соблюдать тишину, не приближаться к зверям и птицам, не оставлять мусор и отказаться от фейерверков. Соблюдение этих правил помогает сохранить городскую природу и избежать конфликтных ситуаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Группа юных регбистов отравилась на тренировке в Сочи
17:09
«Под видом заботы»: Дуров обвинил ЕС в атаке на частную жизнь
16:53
Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса — исследование
16:33
Растущая тоска: принц Гарри намерен покинуть США и расстаться с Меган Маркл
16:10
Лисы, совы, ласки: каких диких животных можно увидеть зимой в столице
15:55
Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске

Сейчас читают

В Пермском крае в крушении частного вертолета погибли два человека
Звезда «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла на 63-м году жизни
В Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео