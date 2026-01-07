Группа юных регбистов отравилась на тренировке в Сочи

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Медицинские службы контролируют состояние детей.

Юные регбисты отравились в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

В сочинском поселке Лоо отравилась группа юных регбистов. Об этом сообщили в Федерации регби Москвы. Как уточнили в организации, жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

На месте происшествия работает исполнительный директор федерации, который координирует ситуацию. Все дети находятся под наблюдением медицинского персонала. Никто из пострадавших не был госпитализирован, ночью дежурили врачи.

Мать одного из детей в беседе с 5-tv.ru уточнила, что ее ребенок в порядке. У пострадавших наблюдались расстройство пищеварения и температура.

Ранее в Москве аналогичный случай произошел с ребенком, который чуть не отравился после глотка лимонада со вкусом алоэ вера, купленного в сетевом магазине. По словам отца, напиток имел неприятный запах, похожий на ацетон. При вскрытии остальных бутылок резкий запах сохранялся.

Также 5-tv.ru сообщал о том, что три человека умерли от отравления в пансионате в подмосковном Видном.

