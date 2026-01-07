Американские военные высадились на шедшее под российским флагом судно «Маринера» в Северной Атлантике.
МИД РФ отслеживает сообщения о высадке американских военных на судно «Маринера»
Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом. Об этом сообщили в МИД РФ.
«МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно „Маринера“ в Северной Атлантике», — отметили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что среди экипажа находятся граждане России, и подчеркнули необходимость гуманного и достойного обращения с ними, а также строгого соблюдения их прав и интересов.
Как заявили в министерстве, американская сторона не должна препятствовать скорейшему возвращению россиян на Родину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вернула на Родину около 2,3 тысячи своих военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кроме того, домой вернулись примерно 170 гражданских лиц.
По данным МИД РФ, в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Стамбуле, удалось освободить этих людей. При этом на территории соседнего государства по-прежнему удерживают 12 мирных жителей, которых насильно вывезли из Курской области во время наступления украинских боевиков.
