В МИД РФ потребовали от США соблюдения прав россиян на судне «Маринера»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 50 0

Американские военные высадились на шедшее под российским флагом судно «Маринера» в Северной Атлантике.

РФ требует от США соблюдения прав россиян на судне Маринера

Фото: www.globallookpress.com/Seaman Joseph Sitter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД РФ отслеживает сообщения о высадке американских военных на судно «Маринера»

Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом. Об этом сообщили в МИД РФ.

«МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно „Маринера“ в Северной Атлантике», — отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что среди экипажа находятся граждане России, и подчеркнули необходимость гуманного и достойного обращения с ними, а также строгого соблюдения их прав и интересов.

Как заявили в министерстве, американская сторона не должна препятствовать скорейшему возвращению россиян на Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вернула на Родину около 2,3 тысячи своих военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кроме того, домой вернулись примерно 170 гражданских лиц.

По данным МИД РФ, в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Стамбуле, удалось освободить этих людей. При этом на территории соседнего государства по-прежнему удерживают 12 мирных жителей, которых насильно вывезли из Курской области во время наступления украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:55
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека, двое из них — дети
19:37
В МИД РФ потребовали от США соблюдения прав россиян на судне «Маринера»
18:40
«Остались дома»: Алексей Воробьев в новогодние выходные стал любимцем тещи
18:24
Марко Рубио поздравил Сергея Лаврова с Рождеством
18:16
Связь утеряна: ВМС США высадились на судно «Маринэра»
17:29
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо

Сейчас читают

«Остались дома»: Алексей Воробьев в новогодние выходные стал любимцем тещи
Ушел из жизни легендарный тренер по гандболу Анатолий Евтушенко
Шиповник, спортивные снеки и детское питание: на что появятся ГОСТы в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео