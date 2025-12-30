Галузин сообщил о возвращении в Россию около 2,3 тысячи военнослужащих

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 57 0

Ну Украине до сих пор удерживают 12 мирных жителей, которых насильно вывезли из Курской области во время вторжения ВСУ.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Замглавы МИД Галузин сообщил о возвращении в Россию 2,3 тысячи военнослужащих

В рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Стамбуле, России удалось вернуть на родину около 2,3 тысячи военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

«Это в любом случае процесс, растянутый по времени. Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц», — сообщил дипломат.

Он отметил, что на территории соседнего государства до сих пор удерживают 12 мирных жителей, которых насильно вывезли из Курской области во время вторжения украинских боевиков.

При этом Россия передала украинской стороне около 12 тысяч тел их погибших военных. Украина вернула России около 200 тел. В этом заключается положительный эффект от стамбульских переговоров, отметил Галузин.

При этом он добавил, что украинская сторона фактически вышла из стамбульского формата, не дав ответа на ряд инициатив Москвы — предложениям по гарантиям безопасности, созданию рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам.

«Все это осталось без ответа. Безапелляционно было сказано через СМИ, что украинская сторона стамбульский процесс прерывает. Правда, никаких официальных уведомлений ниоткуда мы на этот счет не получали», — заключил дипломат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило в середине декабря о наличии данных о семи казнях российских военнопленных на Украине.

