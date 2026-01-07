В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека, двое из них — дети

Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Один пострадавший госпитализирован с травмами средней тяжести.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В Подмосковье в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, трое пострадавших после осмотра медиками скорой помощи отказались от дальнейшей госпитализации. Один человек был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Инцидент произошел на Ильинском шоссе.

Ранее 4 января массовое ДТП произошло в Ростовской области на трассе М-4 «Дон»: четыре человека погибли, четверо получили травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Виновником аварии стал водитель автопоезда, который столкнулся с впереди движущимся автомобилем.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что в Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лед. Среди пассажиров был ребенок.

