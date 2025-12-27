Автомобиль с восемью пассажирами провалился под лед реки Лены в Якутске. Подробности произошедшего описало Главное управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.

Инцидент произошел в микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте. В ведомстве уточнили, что под лед ушел автомобиль Toyota Estima. В салоне находились восемь человек, среди них — ребенок.

По информации спасателей, пятерым пассажирам удалось выбраться самостоятельно.

«Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», — уточнили в ведомстве.

Провал произошел в районе слива сточных вод в одну из проток Лены, что могло повлиять на прочность льда.

На месте чрезвычайного происшествия задействованы водолазы, а с людьми, которые пережили аварию, работает психолог. Всего в спасательной операции участвуют около 20 специалистов и семь единиц техники.

Региональная прокуратура подтвердила, что инцидент привел к гибели людей. В надзорном ведомстве сообщили, что по поручению прокурора республики Сергея Дябкина организована проверка.

Уточнялось, что автомобиль мог провалиться под лед при попытке переправы в запрещенном месте 27 декабря. Заместитель прокурора города Якутска выехал на место происшествия для координации действий.

Обстоятельства трагедии и точное число погибших уточняются.

