Владелец «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в авиакатастрофе в Пермском крае

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 46 0

Вертолет потерпел крушение на территории базы отдыха «Ашатли-парк», известно о двух жертвах.

Владелец Таттранском погиб в авиакатастрофе в Пермском крае

Фото: ВКонтакте/Ильяс Гимадутдинов/id125673637

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший депутат и владелец транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в результате крушения вертолета в Пермском крае. Его предприетие занимается грузоперевозками, сотрудничает с представителями нефтяной отрасли. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.

Прежде сообщалось, что двухместный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе, недалеко от населенного пункта Печмень. По последним данным сотрудников регионального подразделения МЧС, жертвами аварии стали два человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Авиакатастрофа не повлекла за собой разрушений на земле, из местных жителей никто не пострадал. По данным источника 5-tv.ru, пилот скончался на месте, а его пассажира еще пытались спасти прибывшие на место врачи скорой помощи, но их старания не увенчались успехом.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства и причины крушения вертолета. Ликвидируют последствия аварии около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Ранее 5-tv.ru писал о расследовании авиакатастрофы в Турции. Бизнес-джет, на борту которого летел начальник Генштаба Ливии, перестал выходить на связь и упал в пригороде Анкары. Названа предварительная причина ЧП.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Рубио: США подготовили трехэтапный план по Венесуэле
23:19
«Мой дорогой город»: Киркоров вспомнил первые концерты в Екатеринбурге
23:00
Владелец «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в авиакатастрофе в Пермском крае
22:46
Собянин: 600 тыс. работников горхозяйства заботятся о Москве в новогодние дни
22:16
Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса
22:15
«Дочери больше нет»: отец Бурцевой о ее гибели после подпольной процедуры

Сейчас читают

Получил то, что хотел: Лукашенко рассказал о просьбе к Господу
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео