Владелец «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в авиакатастрофе в Пермском крае

Бывший депутат и владелец транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в результате крушения вертолета в Пермском крае. Его предприетие занимается грузоперевозками, сотрудничает с представителями нефтяной отрасли. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.

Прежде сообщалось, что двухместный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе, недалеко от населенного пункта Печмень. По последним данным сотрудников регионального подразделения МЧС, жертвами аварии стали два человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Авиакатастрофа не повлекла за собой разрушений на земле, из местных жителей никто не пострадал. По данным источника 5-tv.ru, пилот скончался на месте, а его пассажира еще пытались спасти прибывшие на место врачи скорой помощи, но их старания не увенчались успехом.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства и причины крушения вертолета. Ликвидируют последствия аварии около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

