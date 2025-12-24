Названа предварительная причина крушения самолета в Турции

Крушение самолета в Турции могло произойти из-за технической ошибки

Техническая неисправность могла стать причиной крушения самолета с начальником генштаба армии Ливии и сопровождающих его членов делегации на борту. Об этом заявил госминистр в заседающем в Триполи Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Валид аль-Ляфи. Его слова приводит телеканал Al-Jazeera.

Ранее стало известно, что начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад вместе с его окружением в составе четырех человек погибли при крушении самолета в Турции.

Бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта в районе восьми часов вечера по местному времени (совпадает с московским). Спустя примерно 40 минут от пилотов поступил сигнал — это было в районе Хаймана, провинция Анкары. После этого связь с воздушным судном была потеряна.

Во вторник аль-Хаддад встречался в Анкаре с главой Министерства обороны Турции Яшаром Гюлером. В связи с инцидентом, воздушное пространство над Анкарой было закрыто для полетов, рейсы перенаправили в другие аэропорты.

В эфире турецких СМИ показали кадры, снятые на месте падения воздушного судна. На видеозаписи видны разбросанные фрагменты самолета и последствия крушения.

