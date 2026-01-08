Руководство ЕС обсудило с Зеленским вступление Украины в союз

Глава ЕК и председатель Евросовета встретились с главой киевского режима в Никосии.

Вступление Украины в Евросоюз — что известно

Фото: Reuters/Petros Karadjias

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре. В ходе переговоров стороны затронули, в том числе, тему возможного присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом 7 января сообщила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что рада личному диалогу с украинским лидером в Никосии, подчеркнув важность ранее достигнутого соглашения о гарантиях безопасности. По ее словам, этот документ является значимым этапом на пути к справедливому и устойчивому урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X (бывший Twitter), добавив, что работа в данном направлении развивается в ускоренном режиме.

В тот же день Зеленский прибыл на Кипр из Франции, где накануне состоялась встреча стран так называемой «коалиции желающих», посвященная украинской повестке. По итогам переговоров участники подписали декларацию о намерениях, касающуюся возможного будущего размещения многонациональных сил на территории Украины.

Ранее в начале января издание Mysl Polska сообщило, что визит Зеленского в Польшу был воспринят как удар по дипломатии Варшавы. В публикации утверждалось, что польские власти расходуют значительные средства на поддержку Украины, которые, по мнению авторов материала, Киев не сможет компенсировать.

