«Хвост набекрень»: очевидица рассказала подробности крушения вертолета в Пермском крае

Очевидица крушения вертолета в Пермском крае: Пилот не справился с управлением

Очевидица крушения вертолета Robinson в Пермском крае Ольга Кравцова рассказала журналистам «Известий», что наблюдала аварию с первых минут. Вместе с друзьями женщина приехала на лыжную базу и вскоре услышала шум и крики людей. Компания пошла на крики, после чего у ближайшего озера застала упавшее воздушное судно.

«Лопасти погнутые и хвост как-то набекрень. Спрашиваем, что случилось, говорят, там то ли тросы, то ли провода, упал он, может, водитель с управлением не справился», — поделилась Кравцова.

Двухместный вертолет рухнул на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе, недалеко от населенного пункта Печмень. Информацию подтвердил руководитель пермского Следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального управления Следственного комитета РФ подполковник юстиции Михаил Просвирин.

В результате происшествия погибли два человека. Один из них — бывший депутат и владелец транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов. По неподтвержденным пока данным, вертолет мог совершать несанкционированный полет над базой «Ашатли-парк». Предварительной причиной крушения названы техническая неисправность и ошибка пилота. Федеральное агентство воздушного транспорта классифицировало ЧП как катастрофу.

