Конгрессвумен Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы

Конгрессвумен Луна пригласила членов Госдумы посетить Вашингтон в январе

Представители Госдумы РФ — четыре человека — приглашены в Штаты. Об этом на своей странице в соцсети X написала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна. Как отметила политик, разрешение на посещение американской столице для коллег она получила. Цель их визита — обсуждение мирного урегулирования и прочих вопросов.

«Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырех членов Государственной думы РФ для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и другим темам», — написала Луна.

Как подчеркнула конгрессвумен, «мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой». По ее словам, она уже направила представителям российской стороны официальные приглашения на встречу, которая состоится в Вашингтона, округ Колумбия.

Прежде о перспективе переговоров с американскими конгрессменами рассуждал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Еще в ноябре он заявил, что встреча в одной из стран Латинской Америки может оказаться небезопасной. Он также предполагал, что Анна Паулина Луна, вероятно, будет участвовать в обсуждении повестки.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп высказался об антироссийских санкциях. Он подтвердил, что тема возможного усиления ограничительных мер против Москвы регулярно поднимается в диалоге с законодателями Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.