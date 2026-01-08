Конгрессвумен Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы

Одна из целей встречи — обсуждение мирных переговоров «с холодной головой».
Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Конгрессвумен Луна пригласила членов Госдумы посетить Вашингтон в январе
Представители Госдумы РФ — четыре человека — приглашены в Штаты. Об этом на своей странице в соцсети X написала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна. Как отметила политик, разрешение на посещение американской столице для коллег она получила. Цель их визита — обсуждение мирного урегулирования и прочих вопросов.
«Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырех членов Государственной думы РФ для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и другим темам», — написала Луна.
Как подчеркнула конгрессвумен, «мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой». По ее словам, она уже направила представителям российской стороны официальные приглашения на встречу, которая состоится в Вашингтона, округ Колумбия.
Прежде о перспективе переговоров с американскими конгрессменами рассуждал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Еще в ноябре он заявил, что встреча в одной из стран Латинской Америки может оказаться небезопасной. Он также предполагал, что Анна Паулина Луна, вероятно, будет участвовать в обсуждении повестки.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп высказался об антироссийских санкциях. Он подтвердил, что тема возможного усиления ограничительных мер против Москвы регулярно поднимается в диалоге с законодателями Штатов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?