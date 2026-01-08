Конгрессвумен Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Одна из целей встречи — обсуждение мирных переговоров «с холодной головой».

Когда конгресс США примет в Вашингтоне депутатов ГД РФ

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конгрессвумен Луна пригласила членов Госдумы посетить Вашингтон в январе

Представители Госдумы РФ — четыре человека — приглашены в Штаты. Об этом на своей странице в соцсети X написала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна. Как отметила политик, разрешение на посещение американской столице для коллег она получила. Цель их визита — обсуждение мирного урегулирования и прочих вопросов.

«Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырех членов Государственной думы РФ для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и другим темам», — написала Луна.

Как подчеркнула конгрессвумен, «мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой». По ее словам, она уже направила представителям российской стороны официальные приглашения на встречу, которая состоится в Вашингтона, округ Колумбия.

Прежде о перспективе переговоров с американскими конгрессменами рассуждал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Еще в ноябре он заявил, что встреча в одной из стран Латинской Америки может оказаться небезопасной. Он также предполагал, что Анна Паулина Луна, вероятно, будет участвовать в обсуждении повестки.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп высказался об антироссийских санкциях. Он подтвердил, что тема возможного усиления ограничительных мер против Москвы регулярно поднимается в диалоге с законодателями Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Трамп поручил вывести США из связанного с Пентагоном украинского научного центра
6:43
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Фаина Волобуева
6:25
Конгрессвумен Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
6:00
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
5:31
Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

Сейчас читают

Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео