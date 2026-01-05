Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Американский президент подтвердил, что тема возможного усиления ограничительных мер против Москвы регулярно поднимается в диалоге с законодателями США.

Как Трамп относится к России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Nicole Combea/Pool via C

Президент США Дональд Трамп сообщил, что неоднократно обсуждал с членами Конгресса США вопрос возможного ужесточения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом он рассказал журналистам 5 января во время перелета в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

«Мы обсуждаем это все время», — сказал он в ходе беседы с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, который располагается в штате Флорида.

Глава Белого дома уточнил, что чаще всего поднимает эту тему в разговорах с сенатором Линдси Грэмом* (включен в российский перечень террористов и экстремистов). По словам Трампа, обсуждение в основном касается законопроектов: часть из них он считает удачными, хотя сам сенатор, по его оценке, не относится к числу интересных собеседников.

Ранее, 17 декабря 2025 года, агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что окончательного решения о введении новых антироссийских санкций президент США тогда не принял. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не получала официальных уведомлений из Вашингтона по поводу возможных ограничений, подчеркнув, что санкционное давление осложняет процесс выстраивания двусторонних отношений.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

