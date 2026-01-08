Трамп поручил вывести США из связанного с Пентагоном украинского научного центра

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Американский президент подписал меморандум о выходе Штатов из 66 международных организаций.

Трамп вывел США из центра науки и технологий на Украине

Фото: Reuters/realDonaldTrump

Американский лидер Дональд Трамп поручил вывести США из центра науки и технологий на Украине. Соответствующий меморандум был опубликован накануне на официальном сайте Белого дома. По мнению главы государства, что следует из его указа № 14199 от 4 февраля 2025 года, присутствие Вашингтона в этой организации противоречит его интересам, как и также оказание поддержки.

«Организации, из которых Соединенные Штаты должны выйти... (XXXIII) Центр науки и технологий на Украине», — говорится в публикации.

Указ № 14199 предполагает выход США из некоторых организаций ООН и прекращении их финансирования, а также о пересмотре поддержки Соединенными Штатами международных организаций. Кроме того, Трамп требовал провести проверку каждого пункта в этом списке, чтобы определить, какие организации выгодны или не выгодны Вашингтону.

На этот раз американский президент подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций. В соответствии с ним, все американские департаменты и ведомствам обязаны прекратить финансирование 31 подразделения ООН и 35 организаций, не входящих в систему альянса.

Летом прошлого года, как сообщали журналисты New York Post, Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Повод заключался в якобы оказываемой организацией поддержки «разжигающих рознь проблем». Финансирование ООН президент позже называл несправедливым и непропорциональным, так как Вашингтон вкладывает в бюджет больше, чем другие участники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представители Вашингтона не присоединились к подписанию декларации о гарантиях безопасности для Киева на встрече так называемой «коалиции желающих».

