Представители Вашингтона не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева в ходе встречи «коалиции желающих». Об этом пишет издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что, хотя изначально ожидалось общее подписание совместной декларации при участии США, в итоге свои подписи оставили лишь члены европейских стран — сторонников киевского режима. Ранее из проекта частично удалили обязательства американской стороны, включая пункт о непременной поддержке Украины «в случае нападения». Кроме того, были отменены положения о помощи в разведке и материально-техническом обеспечении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подписанная в Париже декларация утверждает союзничество и сотрудничество 35 стран, входящих в коалицию добровольцев поддержки Украины, а также США, однако данные Politico свидетельствуют, что участие Вашингтона оказалось неполным.

При этом в документе Штатам отведена ключевая роль — предполагается, что под их контролем будет создана согласованная «система безопасности», опирающаяся на механизмы мониторинга завершения огня. Декларация также предполагает подготовку украинской добровольческой армии численностью 800 тысяч человек.

