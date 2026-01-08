Умерла ветеран Великой Отечественной войны Фаина Волобуева

В возрасте 101 года скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Тамбовского муниципального округа Амурской области Фаина Волобуева. О ее смерти сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточняется в официальном сообщении, Фаина Максимовна проживала в селе Тамбовка и в годы войны служила санинструктором. За время боевых действий она прошла Ленинградский фронт и Дальневосточный фронт, оказывая медицинскую помощь бойцам.

За заслуги перед Родиной была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», Жукова и рядом других государственных наград. Ей также было присвоено звание почетного жителя Тамбовского округа.

После окончания войны Волобуева не оставила профессию и многие годы работала медицинской сестрой в Тамбовской больнице. Власти региона отметили, что ее профессионализм, чуткость и искреннее участие помогли сохранить здоровье и жизни множества пациентов, а ее труд пользовался глубоким уважением как среди коллег, так и среди жителей округа.

