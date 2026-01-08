«Все время хочу»: Аврора Киба призналась в ненасытности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Сейчас невеста Лепса находится в Таиланде.

Что сейчас происходит с Авророй Кибой и Григорием Лепсом

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Аврора Киба призналась в ненасытности

Юная невеста заслуженного артиста РФ Григория Лепса, Аврора Киба, пожаловалась на ненасытность, которая ее пугает. Блогер призналась, что на новогодних выходных, которые она проводит в Таиланде, не может перестать есть. Девушка рассказала подписчикам в своих социальных сетях, что набрала уже три килограмма за восемь дней.

«У меня пропало чувство насыщаемости. Я вообще на этих январских праздниках не могу нажраться. Я все время хочу жрать, просто все время хочу жрать. Это не заканчивается, и я не понимаю, что это такое. Я сейчас поела, но все равно хочу жрать. Как это работает?» — поделилась девушка.

Фото: Instagram*/avrorakiba

Однако, судя по фото, ее рацион далек от майонезных оливье и селедки под шубой. Возможно, в этом и кроется причина хорошего аппетита.

Григорий Лепс и Аврора Киба продолжают роман, несмотря на слухи о разладе и отмене свадьбы — 63-летний певец и 19-летняя блогер не раз объявляли о планах на брак, но точная дата остается под вопросом.

Ранее Лепс подарил Кибе кольцо с бриллиантом, стоимостью около 30 миллионов рублей. Летом 2025-го исполнитель планировал венчание в Донском монастыре. Однако в августе певец пошутил о нехватке 300 миллионов на «свадьбу века» на Красной площади.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

