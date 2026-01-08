Захарова: план Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию конфликта

План Запада по дальнейшей милитаризации Украины направлен на эскалацию конфликта и не имеет отношения к мирному урегулированию. Об этом аявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя подписание декларации так называемой «коалиции желающих» с Киевом.

«Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова подчеркнула, что возможное размещение иностранных воинских подразделений на территории Украины будет расцениваться Москвой как интервенция. По ее словам, такие объекты будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что мирное урегулирование возможно исключительно при устранении первопричин конфликта. В их числе она назвала возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризацию и денацификацию, а также признание существующих территориальных реалий.

В МИД России заявили, что любые шаги, направленные на дальнейшее наращивание военного присутствия и вооружений на Украине, лишь усугубляют ситуацию и отдаляют перспективы политико-дипломатического решения.

