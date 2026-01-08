Самолет рейса Дубай — Москва 1,5 часа кружит у побережья ОАЭ

Лилия Килячкова
Борт подал сигнал бедствия.

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия. Информация об этом следует из данных сервиса Flightradar.

Boeing 767–224 уже полтора часа кружит в небе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По некоторым данным, на борту воздушного судна находится порядка 200 человек.

Самолет должен был приземлиться в 21:15 в московском аэропорту Внуково. Однако в настоящее время на сайте аэропорта указано, что прибытие рейса ожидается в 21:28 по московскому времени.

В Utair сообщили, что воздушное судно готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета.

«В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первая группа застрявших на Сокотре россиян вылетела в Саудовскую Аравию. Россияне вылетели рейсом национального перевозчика в саудовскую Джидду. Вылет состоялся 7 января 2026 года. В посольстве выразили признательность Генеральному консульству России в Джидде за помощь соотечественникам по прибытии в аэропорт.

