В Киеве трех девушек наказали за исполнение российских песен

В Киеве трех девушек наказали за исполнение российской песни «Матушка-земля»

В Киеве правоохранительные органы задержали трех местных жительниц за исполнение русскоязычных песен. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Девушки в возрасте 21, 22 и 24 лет опубликовали в социальных сетях видео, на котором они едут в машине и слушают русские треки Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и DJ Smash Moscow Newer Sleep («Москва никогда не спит»).

После того, как видеоролик завирусился в пабликах, полиция нашла девушек и оформила протоколы о мелком хулиганстве.

«Девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную российскую музыку и подпевая враждебным исполнителям», — пояснили в полиции Киева.

В июне 2025 года уже был подобный инцидент. Тогда в селе Гореничи под Киевом двух местных жительниц оштрафовали за то, что они включили на всю улицу песню «Матушка-земля» и устроили танцы прямо на дороге. Правоохранители расценили случившееся как мелкое хулиганство. Женщин задержали, составили административные протоколы и провели с ними профилактическую беседу.

