«Рождественский сюрприз»: дочь Даны Борисовой вернулась к 35-летнему бойфренду

Дочь Даны Борисовой вернулась к 35-летнему бойфренду Артуру Якобсону

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, вернулась к 35-летнему продюсеру Артуру Якобсону, с которым рассталась в конце 2025 года из-за измены. Об этом пишет 7Дней.ru.

Дочь телезвезды рассказала, что теперь у них все хорошо, а Рождество они провели вместе в Череповце, куда Полина отправилась за любимым.

«Мы болтаем, время три часа ночи. Мой молодой человек находится в Череповце на гастролях. И спонтанно я говорю: „Может, ты мне возьмешь билеты?“ И он действительно берет мне билет, и уже через два часа я была в Шереметьево, в аэропорту и летела в Череповец. Вот такой вот рождественский сюрприз. Я прилетела на два дня», — рассказала 18-летняя Полина Аксенова.

Полина и Артур расставались на некоторое время из-за измены со стороны девушки. Дочь Борисовой выпила лишнего на вечеринке и изменила Якобсону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Даны Борисовой вышла в свет с 35-летним избранником. Он впервые решился сопровождать юную избранницу на публичном мероприятии и под вспышками камер выглядел заметно скованным.

