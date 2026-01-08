Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 12 по 18 января

Более одного миллиона посетителей объединила акция «Московская музейная неделя» в 2025 году. Всего с начала ее работы в 2019-м гостями выставок стали около 5,5 миллиона человек. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«В 2025-м горожане могли познакомиться с экспозициями почти 100 площадок московских музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники „Царицыно“ и „Коломенское“, Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы», — написал Мэр Москвы.

Жителям и гостям столицы представили уникальные собрания. Среди них произведения западного, восточного и русского искусства второй половины XVII века на выставке «Искусство для царя», экспозиция «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы» о свершениях Екатерины Великой во время нахождения в Москве, ценные экспонаты Государственного музея А. С. Пушкина в новых выставочных залах на Арбате, а также сокровища из коллекции Музея Москвы в экспозиции «История Москвы».

Следующая музейная неделя пройдет с 12 по 18 января. В программе — выставка «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно» и интерактивная экспозиция «Жужжащий мир» в «Биокластере» на ВДНХ. Кроме того, горожане и гости столицы смогут посетить музей «Дом Бурганова», который частично откроется после ремонта в январе.

Для бесплатного визита необходимо оформить электронный билет в сервисе «Мосбилет» использованием Mos ID. Подробности — на странице акции.

Московская музейная неделя — популярная городская акция, которая позволяет бесплатно посетить столичные музеи и представленные в них выставки. В третью неделю каждого месяца музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, работают бесплатно в специально определенный день. Это позволяет спланировать досуг и познакомиться с экспозициями более 30 учреждений культуры. Ознакомиться с расписанием акции можно на ее сайте.

Ранее столичные музеи можно было бесплатно посещать в третье воскресенье каждого месяца. Это приводило к резкому росту количества гостей в эти дни — большим очередям, дискомфорту во время просмотра экспозиции и рискам для сохранности ценных объектов. В 2019 году решено было сменить день бесплатного посещения на акцию «Московская музейная неделя», не имеющую аналогов в стране. В результате горожане и гости столицы получили возможность бесплатно посещать музеи в течение недели по заранее установленному графику. В прошлом году у 10 музеев в режиме эксперимента установили плавающие дни — разные дни недели в разные месяцы.

С октября 2025-го обязательным условием для бесплатного посещения городских музеев в рамках акции является оформление электронного билета в сервисе «Мосбилет». Предварительная регистрация в сервисе повышает комфорт и безопасность посетителей.

На каждую учетную запись Mos ID можно будет оформить до четырех билетов в рамках акции. Все они будут отображаться в личном кабинете пользователя на mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Мой id». На входе в музей достаточно показать билет или его куар-код в одном из городских мобильных приложений. Все условия посещения для льготных категорий граждан сохраняются. Для подтверждения льготы потребуется предъявить соответствующий документ.