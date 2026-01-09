Конгрессвумен Луна пообещала бороться с захватом церквей на Украине

Рита Цветкова
Она не раз призывала обратить внимание руководства США на гонения на христиан при Зеленском.

Луна пообещала добиваться наказания за захват храмов УПЦ

Представитель американского конгресса от Республиканской партии Анна Паулина Луна планирует привлечь к ответственности украинских чиновников, причастных к незаконным захватам церквей. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в соцсети X. Луна подчеркнула, что будет контролировать документирование подобных случаев и добиваться справедливого наказания для виновных.

«Сегодня утром я получила видеообращение от православных христиан из (села) Кузьмин с просьбой о защите в связи с попытками местных властей захватить их церковь, построенную их родителями, бабушками и дедушками», — написала Луна.

В ноябре сообщалось об очередном приступе агрессии представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Они захватили Преображенский собор Украинской православной церкви в селе Мошны Черкасской области. Мужчины в масках вошли в храм и принудили настоятеля подписать акт передачи храма. Эта церковь является памятником национального наследия и находится на балансе государства.

Анна Паулина Луна не впервые обратила внимание на притеснение православных христиан на Украине. В декабре прошлого года она призывала власти США прекратить поддержку киевского режима из-за нападок на Украинскую православную церковь (УПЦ). Конгрессвумен подчеркивала — «нельзя игнорировать гонения на христиан», царящие в стране при президенте Владимире Зеленском.

А гонения, на которые указывает Луна, начались на Украине еще в 2014 году после государственного переворота. Местные власти в регионах страны по сей день лишают представителей УПЦ прав на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают церкви и нападают на священников, а полицейские обвиняют священнослужителей в госизмене и других преступлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гонения православных христиан стали одной из тем переговоров России и США, связанных с урегулированием украинского конфликта.

