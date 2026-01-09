Представитель американского конгресса от Республиканской партии Анна Паулина Луна планирует привлечь к ответственности украинских чиновников, причастных к незаконным захватам церквей. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в соцсети X. Луна подчеркнула, что будет контролировать документирование подобных случаев и добиваться справедливого наказания для виновных.

«Сегодня утром я получила видеообращение от православных христиан из (села) Кузьмин с просьбой о защите в связи с попытками местных властей захватить их церковь, построенную их родителями, бабушками и дедушками», — написала Луна.

В ноябре сообщалось об очередном приступе агрессии представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Они захватили Преображенский собор Украинской православной церкви в селе Мошны Черкасской области. Мужчины в масках вошли в храм и принудили настоятеля подписать акт передачи храма. Эта церковь является памятником национального наследия и находится на балансе государства.

Анна Паулина Луна не впервые обратила внимание на притеснение православных христиан на Украине. В декабре прошлого года она призывала власти США прекратить поддержку киевского режима из-за нападок на Украинскую православную церковь (УПЦ). Конгрессвумен подчеркивала — «нельзя игнорировать гонения на христиан», царящие в стране при президенте Владимире Зеленском.

А гонения, на которые указывает Луна, начались на Украине еще в 2014 году после государственного переворота. Местные власти в регионах страны по сей день лишают представителей УПЦ прав на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают церкви и нападают на священников, а полицейские обвиняют священнослужителей в госизмене и других преступлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гонения православных христиан стали одной из тем переговоров России и США, связанных с урегулированием украинского конфликта.

