Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника»

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 38 0

ВС РФ нанесли массированный удар после террористической атаки по резиденции президента России.

ВС РФ применили «Орешник» при ударе по объектам ВПК Украины

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Минобороны России: ВС РФ поразили «Орешником» энергетические объекты ВПК Украины

Вооруженные силы России в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, атака на резиденцию была предпринята в ночь на 29 декабря 2025 года. В ответ российские войска задействовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Цели удара были достигнуты, подчеркнули в Минобороны. Поражены объекты по производству беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся в ходе атаки, а также элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.

В ведомстве заявили, что любые террористические действия со стороны украинского режима и впредь не останутся без ответа.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты.

