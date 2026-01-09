«Убедительный сигнал Киеву»: военный эксперт об ударе «Орешника»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 89 0

Применение ракеты показало, на что способны ВКС России.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

Военный эксперт Кнутов: удар «Орешника» стал убедительным сигналом Киеву

Применение «Орешника» по территории Украины Вооруженными силами России стало убедительным сигналом Киеву. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Нанесенный удар стал не только возмездием за предпринятую ВСУ атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина и другие террористические акции киевского режима, но и демонстрацией боевой мощи российских ВКС, а также серьезнейшим предупреждением, отметил специалист.

По словам Кнутова, успешное применение дальнобойного ракетного комплекса по Львовской области показало, что оружие такого типа может, если понадобится, применяться по объектам разработки беспилотного вооружения, которые применяются по территории России. Кроме того, «Орешник» быстро и неотвратимо достигнет любого политического центра, где принимаются решения о таких ударах.

Он также отметил, что «колоссальные» скорости «Орешника» и наличие разделяющейся боевой части делает его недосягаемым для систем противовоздушной обороны. После того как носитель достигает космоса и движется по орбите Земли, ударные блоки ракеты разделяются и наносят точечные удары по конкретным целям. Одной из них мог стать Яворовский военный полигон, который используется странами НАТО для подготовки военных ВСУ, предположил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru писал, что удар ракетным комплексом «Орешник» по критической инфраструктуре Украины подтверждает верность России целям и задачам специальной военной операции

