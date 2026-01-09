Двух подростков похитили, раздели и заставили копать себе могилы голыми руками

Mirror: Двух подростков похитили и заставили копать себе могилы голыми руками

Во Франции расследуют жестокое похищение двух подростков, которых затолкали в машину, вывезли в лес и под угрозой оружия заставили выкапывать себе могилы. Инцидент может быть связан с конфликтами в сфере наркоторговли. Об этом сообщает Mirror.

Похищение с парковки

Инцидент произошел в городе Каркефу. По данным полиции, подростков 14 и 16 лет схватили на парковке отеля несколько человек в масках. Свидетели рассказали, что видели, как неизвестные силой заталкивали мальчиков в автомобиль.

Правоохранители прибыли на место происшествия оперативно, однако ни подростков, ни машины к тому моменту уже не было.

Побег среди ночи

Около трех часов ночи жители коммуны Ла-Шапель-сюр-Эрдр, расположенной примерно в десяти километрах от Каркефу, обнаружили у своего дома двух окровавленных мальчиков. Подростки находились в состоянии сильного шока, их лица были в крови, а пальцы — в ссадинах.

У одного из пострадавших было ножевое ранение бедра. Хозяйка дома сразу вызвала экстренные службы и оказала первую помощь. Позже подростков доставили в университетскую больницу Нант.

Лес, багажник и угроза смерти

Как сообщили жертвы следователям, их отвезли в ближайший лес, заперли в багажнике автомобиля и подвергли жестокому избиению. Нападавшие раздели подростков догола, угрожали им смертью и приставляли пистолет к голове.

По словам мальчиков, их заставили голыми руками выкопать яму, которая, по угрозам похитителей, должна была стать их могилой. Позже полиция обнаружила в указанном месте подготовленное захоронение и брошенную одежду подростков.

Версия следствия и ход расследования

Прокурор подтвердил, что возбуждено расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и применения насилия. Следователи полагают, что преступление может быть связано с разборками в сфере наркоторговли и территориальными конфликтами между дилерами.

Сообщается, что младший из подростков ранее несколько месяцев находился в бегах. Оба пострадавших дали показания, однако признались, что не хотят подробно вспоминать пережитое.

Расследование продолжают жандармы исследовательской бригады Нанта. По словам прокурора, в установлении лиц, причастных к похищению, есть прогресс, однако на данный момент о задержаниях не сообщается.

