Двух подростков похитили, раздели и заставили копать себе могилы голыми руками

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Злоумышленники также избили жертв.

Во Франции подростков похитили и заставили копать могилы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Двух подростков похитили и заставили копать себе могилы голыми руками

Во Франции расследуют жестокое похищение двух подростков, которых затолкали в машину, вывезли в лес и под угрозой оружия заставили выкапывать себе могилы. Инцидент может быть связан с конфликтами в сфере наркоторговли. Об этом сообщает Mirror.

Похищение с парковки

Инцидент произошел в городе Каркефу. По данным полиции, подростков 14 и 16 лет схватили на парковке отеля несколько человек в масках. Свидетели рассказали, что видели, как неизвестные силой заталкивали мальчиков в автомобиль.

Правоохранители прибыли на место происшествия оперативно, однако ни подростков, ни машины к тому моменту уже не было.

Побег среди ночи

Около трех часов ночи жители коммуны Ла-Шапель-сюр-Эрдр, расположенной примерно в десяти километрах от Каркефу, обнаружили у своего дома двух окровавленных мальчиков. Подростки находились в состоянии сильного шока, их лица были в крови, а пальцы — в ссадинах.

У одного из пострадавших было ножевое ранение бедра. Хозяйка дома сразу вызвала экстренные службы и оказала первую помощь. Позже подростков доставили в университетскую больницу Нант.

Лес, багажник и угроза смерти

Как сообщили жертвы следователям, их отвезли в ближайший лес, заперли в багажнике автомобиля и подвергли жестокому избиению. Нападавшие раздели подростков догола, угрожали им смертью и приставляли пистолет к голове.

По словам мальчиков, их заставили голыми руками выкопать яму, которая, по угрозам похитителей, должна была стать их могилой. Позже полиция обнаружила в указанном месте подготовленное захоронение и брошенную одежду подростков.

Версия следствия и ход расследования

Прокурор подтвердил, что возбуждено расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и применения насилия. Следователи полагают, что преступление может быть связано с разборками в сфере наркоторговли и территориальными конфликтами между дилерами.

Сообщается, что младший из подростков ранее несколько месяцев находился в бегах. Оба пострадавших дали показания, однако признались, что не хотят подробно вспоминать пережитое.

Расследование продолжают жандармы исследовательской бригады Нанта. По словам прокурора, в установлении лиц, причастных к похищению, есть прогресс, однако на данный момент о задержаниях не сообщается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Болтон: план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа
16:36
Двух подростков похитили, раздели и заставили копать себе могилы голыми руками
16:21
Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
16:11
Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве
15:57
Женщина устраивала секс-вечеринки с алкоголем для подростков
15:38
«Все очень плохо»: мать насмерть забила малыша сковородкой

Сейчас читают

«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной
В США женщину арестовали за попытку стать русалкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео